Equipe de France : Deschamps rappelle Ousmane Dembélé

Les Bleus retenus pour la trêve internationale de juin sont désormais connus ! Ce mercredi 31 mai, Didier Deschamps était présent au siège de la Fédération Française de Football en vue de dévoiler sa liste pour les deux matchs de qualifications à l'Euro 2024 qui auront lieu au mois de juin. Les vices-champions du monde en titre ont parfaitement débuté leurs qualifications en l'emportant face aux Pays-Bas au Stade de France et contre l'Irlande à Dublin en mars.

Désormais, pour cette dernière trêve internationale avant l'été, l'équipe de France doit gagner ses deux matchs face à Gibraltar, prévu le 16 juin au Portugal, et contre la Grèce, le 19 juin au Stade de France. Les joueurs de Didier Deschamps veulent garder la tête de leur groupe et le sélectionneur a donc dévoilé sa liste, avec peu de surprises. Paul Pogba et N'Golo Kanté sont absents suite à leu délicate saison et beaucoup de blessures. William Saliba est également absent, lui qui a des douleurs au dos. Ferland Mendy, le défenseur du Real, fait son retour après plusieurs mois d'absence, alors que Nkunku est aussi présent en attaque.

La liste de Deschamps pour le rassemblement de juin