Equipe de France : colère du monde amateur, la démission de Le Graët exigée

Noël Le Graët a mis le monde du football très en colère.Questionné concernant une possible arrivée de "ZZ" à la tête de la sélection brésilienne, Le Graët a assuré qu'il n'en avait "rien à secouer" de ce que ferait l'ancien numéro 10 des Bleus. Il a confié qu'il n'avait jamais pensé à remplacer Deschamps par Zidane et qu'il n'avait même pas pensé à prendre son téléphone pour parler à l'ex-coach du Real Madrid. Seulement, la planète football s'est indigné de ses propos et le monde du football amateur français a pris la parole ce lundi après-midi pour réclamer sa démission. L'Association française du football amateur (AFFA), par la voix de son président Eric Thomas, à réclamer la démission de Le Graët.

La démission de Le Graët réclamée

"L'AFFA dénonce les propos irrespectueux et irresponsables du président de la FFF. Son comportement récurrent bafoue les valeurs du sport. C'est pourquoi l'AFFA demande sa démission, et appelle de ses voeux une nouvelle gouvernance plus démocratique et transparente", a confié Eric Thomas, ancien candidat à la présidence de la FFF, auprès de L'Equipe. Autant dire que Noël Le Graët est dans le viseur de beaucoup de monde, étant donné que la classe politique a aussi réclamé le départ du président de l'instance du football français. Seulement, Le Graët devrait rester en poste...