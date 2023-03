Equipe de France : Camavinga analyse son repositionnement et met en avant l'importance du collectif

Eduardo Camavinga aura débuté la saison comme milieu de terrain et qui sait s'il ne va pas la finir comme latéral gauche. Le jeune élément de 20 ans, appelé en équipe de France pour ce rassemblement de mars, a ainsi été placé dans la liste des défenseurs par Didier Deschamps au moment de l'annonce de la liste. Positionné comme latéral gauche lors du matchs des "coiffeurs" au Mondial face à la Tunisie, Camavinga a enchaîné plusieurs matchs par la suite à ce poste du côté du Real Madrid, palliant l'absence de Ferland Mendy. L'utilisation de Camavinga à ce poste par Didier Deschamps a donné des idées à Carlo Ancelotti et "DD" a ensuite appelé l'ancien joueur de Rennes en tant que défenseur jeudi dernier.

Camavinga parle de son repositionnement

En difficulté à ce poste face à la Tunisie en décembre dernier, Camavinga a pris de plus en plus d'assurance au fil des matchs avec le Real Madrid et le joueur des Bleus s'est confié sur ce repositionnement lors d'une interview pour Ouest-France. Le joueur de 20 ans, appelé pour la première fois chez les Bleus en 2020, assure qu'il doit assimiler une autre façon de défendre mais qu'il ne refuse pas ce poste, notamment au Real où il met l'importance sur le collectif. Il doit se faire à d'autres repères mais essaye d'y arriver du mieux qu'il peut.

"En club, c’était pour dépanner, et j’ai toujours répondu collectivement. Ce qui change, c’est la gestion de la profondeur, c’est une manière différente de défendre, en reculant comme dans la négociation des deux contre un. On appartient aussi à une ligne et on est davantage bridé. Ce sont d’autres repères", exprime Camavinga, avant de parler de sa progression, lui qui joue beaucoup plus cette saison avec déjà 42 matchs au compteur. "Je joue plus, c’est une vérité. J’ai gagné en légitimité, même si ce n’était pas mon poste (en sélection). Ce que j’ai eu à réaliser, je l’ai bien fait. On prend confiance, mais la défaite en finale fait quand même mal", assure-t-il, rappelant ainsi le souvenir de cette défaite en finale. Une défaite qui pourrait le forger, comme il l'explique. "Pour moi, on ne perd jamais, on apprend. Il faut savoir aller de l’avant, mais c’est compliqué. J’ai vécu une très belle expérience. Elle nous servira pour la prochaine." Voilà qui est bien dit !