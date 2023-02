Equipe de France : Après Wendie Renard, deux nouvelles joueuses annoncent leur retrait de la sélection

Rien ne va plus chez les Bleues. Ce matin, la capitaine de l'Équipe de France, Wendie Renard annonçait qu’elle ne reviendrait plus en sélection nationale tant que Corinne Diacre sera maintenue. Une décision forte d’autant plus que deux joueuses viennent également de lui emboîter le pas. En effet, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto ont annoncé leur retrait de l’équipe de France. Une nouvelle fois, le management de Corinne Diacre est mise en cause.

"Suite au communiqué de notre capitaine Wendie Renard et aux vues des récents résultats et du management en équipe de France, je vous annonce suspendre mes obligations internationales afin de me concentrer sur ma carrière en club. Première fan de l'équipe de France, si les changements profonds nécessaires arrivent enfin, je me remettrai au service du maillot tricolore" indique l’attaquante âgé de 27 ans du PSG. La seconde évoque une crise de confiance liée à sa non sélection lors de la Coupe du Monde 2019. La situation devient de plus en plus intenable pour Corinne Diacre alors que la Coupe du Monde se rapproche à grand pas (20 juillet au 20 août).