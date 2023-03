Equipe de France : après le départ de Corinne Diacre, Wendie Renard est prête à revenir

Il y a trois semaines, Wendie Renard a lancé un appel à la Fédération Française de Football. La défenseuse de l'Olympique Lyonnais a annoncé quitter la sélection de l'équipe de France tant que Corinne Diacre, sélectionneuse à l'époque, serait en poste. Par la suite, elle a été suivie par d'autres joueuses importantes des Bleues : Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto et Perle Moroni. Les quatre joueuses ont finalement eu gain de cause après une réunion du COMEX qui a décidé de se séparer de celle qui avait été choisie et prolongée par Noël Le Graët, lui aussi parti de la FFF.

Renard prête à revenir

De ce fait, Wendie Renard est désormais prête à revenir en équipe de France afin d'y jouer la Coupe du Monde cet été. Interrogée sur Europe 1, la défenseuse de l'Olympique Lyonnais a postulé à une place en Bleue pour le Mondial.

"Il faut aussi que le prochain sélectionneur ait envie de travailler avec moi. C'est le sélectionneur qui me sélectionnera si je suis performante avec mon club (...) mais pourquoi pas? Je suis une compétitrice dans l'âme. J'aime ce maillot et je veux tout faire pour gagner un titre avec."