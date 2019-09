Du Blur à chaque but des Bleus

A la veille de la rencontre qualificative pour l'Euro 2020 des Bleus face à l’Albanie, on connait désormais la musique qui animera chaque but de l’équipe de France. Un sondage avait été lancé en début de semaine et le tube "Song 2" de Blur a été retenu par les fans.

La Fédération française de football avait sélectionné 10 titres: "Duck Sauce" de Barbara Streisand, "What I Want" de Bob Sinclar, "One More Time" de Daft Punk, "We Are Your Friends" de Justice, "Magic In The Air" de Magic System, "Wake Me Up" d’Avicii, "Pump it" de Black Eyed Peas, "Song 2" de Blur, "Seven Nations Army" de The White Stripes et "Freed From Desire" de Gala.

Espérons pour l’équipe de France que ce tube raisonnera dans les travées de l'enceinte de Saint-Denis vendredi soir face à l’Albanie.