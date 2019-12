[#EDF🇫🇷] Didier Deschamps 💬 : "Le prochain sélectionneur pourrait être Zizou. À un moment ou un autre, ce sera lui."

(Le Monde)



🔗 https://t.co/4xlt0B4STx pic.twitter.com/8FZBTEmFai



— Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) December 19, 2019

Zinédine Zidane, auteur de choix très judicieux lors du Clasico face au Barça mercredi soir, sera un jour le sélectionneur de l'équipe de France.Dans un entretien accordé au Monde, Didier Deschamps estime en effet que c'est juste une question de temps. « Le prochain sélectionneur pourrait être Zizou (Zinédine Zidane). À un moment ou un autre, ce sera lui ». À un moment ou à un autre, donc pas forcément tout de suite : « Quand on est sélectionneur ou entraîneur, la limite d'âge n'existe pas. Ce sont les résultats qui permettent de durer. »L'ancien joueur de la Juve qui a récemment prolongé son bail à la tête des Bleus, a ensuite été sondé sur le cas Karim Benzema, qui n'a plus été sélectionné depuis octobre 2015. DD a notamment été questionné sur l'incidence de la décision de la Cour de cassation d'ouvrir la voie à un procès dans l'affaire dite de la sextape. « Cette décision de la Cour de cassation ne me concerne pas.Quand j'ai une décision à prendre, quelle qu'elle soit, je n'ai qu'un seul et unique objectif : l'intérêt collectif de l'équipe de France. »