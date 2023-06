Didier Deschamps sur Mbappé : “un capitaine qui assume totalement son rôle”

À l'occasion de cette conférence de presse, Didier Deschamps a notamment été interrogé sur son choix de donner le brassard de capitaine à Kylian Mbappé. Le sélectionneur des Bleus a reconnu les qualités de son capitaine.

Le moins que l’on puisse dire est que DD est très satisfait de son choix de donner le capitanat à Mbappé :

"Il est un capitaine qui assume totalement son rôle, à savoir ce n'est pas uniquement sa décision. C'est celle d'un groupe. Il fait en sorte d'échanger sur les points importants. Kylian, c'est Kylian. Il a la reconnaissance de tous, il ne surjoue pas. Il est plus souvent en conférence de presse pour votre plus grand bonheur. J'ai encore plus de discussions avec lui même si j'en avais avant par rapport à ce que je peux prévoir ou programmer. Quand il y a des demandes, il me les fait remonter. Ce n'est pas une charge sur ses épaules, ça se fait naturellement."