Didier Deschamps : "Mbappé peut être capitaine"

L'équipe de France est à la recherche d'un nouveau capitaine après le départ d'Hugo Lloris, néo-retraité. Raphaël Varane manquera les prochains rassemblements puisqu'il a pris, lui aussi, de la distance avec la sélection (reviendra-t-il sur sa décision ?). Les spéculations sur l'identité du futur porteur du brassard en équipe nationale ont commencé à circuler. Les noms d'Antoine Griezmann et Paul Pogba ont été évoqués. Cependant, c'est le jeune prodige Kylian Mbappé qui semble le mieux placé pour assurer le capitanat chez les Tricolores.

" Pour moi, Kylian est bel et bien le meilleur "

Dans une interview accordée au Parisien, Didier Deschamps a abordé la question. Le sélectionneur national n'a pas voulu révéler l'identité du futur capitaine mais il a évoqué la possibilité de confier le brassard à Kylian Mbappé, soulignant son leadership naturel et sa capacité à se mettre en avant dans les moments difficiles.

"Je sais quels joueurs peuvent l’être. Mais ça passera par des discussions avec eux. Kylian peut l’être, bien évidemment. (Sur la question de savoir s'il est le meilleur joueur du monde) Si je réponds oui, on va me reprocher de ne pas être objectif, car je suis son sélectionneur. D’autres observateurs diront qu’il y a meilleur que lui. C’est leur avis. Pour moi, Kylian est bel et bien le meilleur. Ce qu’il réalise par rapport à d’autres, à son âge, c’est exceptionnel."