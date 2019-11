Didier Deschamps (Bleus) avant Albanie - France : « Il n'y a pas de revanche »

Deschamps : « Une première période vraiment pas très bonne contre la Moldavie »

Deschamps : « J'attends plus de mon équipe »

Deschamps : « Tous les joueurs ont intérêt à être les plus performants possibles »

Il faudra assurer la première place, faire mieux que la première période que contre la Moldavie. L'Albanie va inaugurer son nouveau stade, même s'il n'y a pas un intérêt sportif pour eux, le fait de jouer dans ce stade fait qu'on aura un vrai match dans l'engagement. Je n'ai pas un bon souvenir de notre dernier déplacement en Albanie (défaite 1-0 en juin 2015, ndlr), qui a des joueurs du niveau international.Il y aura au moins un changement (avec le forfait de Kingsley Coman, ndlr)... Il faut avoir toutes les infos avant de décider si les joueurs sont aptes à rejouer. L'important, c'est qu'ils soient en pleine possession de leurs moyens. Ils ont tous envie de jouer.Il n'y a pas de revanche. On a fait une première période vraiment pas très bonne contre la Moldavie, la deuxième était mieux. Mais c'est un autre match, un autre contexte.Une bourde ? Merci pour lui, il appréciera... Il sait qu'il a commis une erreur, je sais aussi ce qu'il a fait très bien avec nous avant. Je ne vais pas le condamner par rapport à ça. Il est disponible pour le match contre l'Albanie. Sur un plan personnel, c'est mieux d'enchaîner pour lui. Ça peut arriver à tout moment. Ça n'a pas eu d'incidence sur le résultat.Le résultat était là contre la Moldavie, mais j'attends plus de mon équipe. C'est déjà le passé. Ce qui compte, c'est ce qui nous attend demain (dimanche). On aura une opposition différente, avec une équipe albanaise très motivée et qui va tout faire pour obtenir le meilleur résultat.[caption id="attachment_9558961" align="alignnone" width="753"] deschamps france[/caption]L'Albanie sera amenée à défendre. Dès qu'ils auront la possibilité de nous faire mal, ils le feront aussi. La Moldavie a proposé une très bonne et surprenante opposition. On va avoir du répondant.Il y a toujours de la concurrence. Tous les joueurs ont intérêt à être les plus performants possibles par rapport aux choix que j'aurais à faire avant la compétition. Il n'y a pas beaucoup de matchs, celui de demain est important.Un tirage, ça reste un tirage. Il peut y avoir la possibilité d'avoir un tirage plus ou moins difficile. Etre premier ne garantit pas d'être tête de série. On y verra peut-être plus clair ce soir (samedi). Il faut faire en sorte de se positionner à la meilleure place, ce qui ne garantit pas d'avoir un groupe plus difficile ou moins difficile.Bleus : Kingsley Coman forfait contre l’Albanie