Diacre: "On laisse le passé derrière nous"

Après une victoire au Kazakhstan (0-3) le mois dernier, l’équipe de France féminine a remporté son deuxième match des éliminatoires de l’Euro en atomisant la Serbie (6-0), samedi soir à Bordeaux. A l’issue du match, Corinne Diacre n’a pas caché sa satisfaction, avant de tirer un premier bilan de cette année de 2019.

"On savoure ces 3 points, c'était l'essentiel. Plus tôt on marque, mieux c'est, on l'a vu aujourd'hui. On s'est facilité la tâche en menant 2-0 rapidement. Mais, heureusement parce qu'il y avait une belle équipe serbe et ça aurait pu faire 2-1. On a eu de la chance, ça a fait 3-0. Heureusement qu'on a fait le boulot dans le premier quart d'heure. On a 6 points en trois matches, on va pouvoir passer l'hiver au chaud et se retrouver fin février dans un tournoi pour pouvoir continuer à travailler, a ainsi confié la sélectionneuse des Bleues en conférence de presse. Sur l'ensemble des matches, on a deux défaites en 2019. Une première contre l'Allemagne qui nous a servi à préparer la Coupe du monde. Et, malheureusement, je ne peux pas oublier la défaite contre les Etats-Unis. Celle-là, elle est là, elle est ancrée, elle est difficile puisqu'elle nous barre la route des demi-finales. Après, si on regarde le côté positif, on a su très bien réagir. On a fait quatre matches derrière, quatre victoires et surtout on entame très bien ces qualifications. On laisse le passé derrière nous, on se sert de nos erreurs et on continue à avancer."