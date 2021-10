Dhorasoo : "Giroud manque de gratitude"

Écarté de l’équipe de France depuis l’été dernier, Oliver Giroud a étalé ce qu’il avait sur le cœur dans une interview donnée à un site britannique. L’attaquant de l’AC Milan a formulé des reproches à Didier Deschamps, le tenant notamment comme le responsable de la faillite des Bleus durant le dernier Euro.

Giroud estime que le sélectionneur tricolore a rappelé Karim Benzema trop tardivement, et le choix en question a provoqué un déséquilibre dans le groupe. Des propos qui ont fait jaser et certains observateurs ont estimé qu’il aurait mieux fait de se taire.

« Giroud est assez malin »

Un certain Vikash Dhorasoo, qui connait très bien le rôle du « substitute », pense que Giroud oublie trop vite les faveurs que Deschamps lui a accordés. « Il décide d’arrêter les Bleus, mais il renvoie la balle au sélectionneur et reste sélectionnable. Ce qui est assez malin. Moi j’ai vécu ça, être aigri et en colère, et je trouve qu’il manque de gratitude, a-t-il déclaré sur la chaine L’Équipe. Il était appelé régulièrement alors qu’il ne marquait pas de buts en équipe de France et il ne jouait pas en club. Il a quand même pas marqué pendant toute une Coupe du Monde. Et il resté titulaire ».

Tout en blâmant le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus, Dhorasoo a indiqué qu’il comprenait la sortie faite par ce dernier. « Il y a des moments dans une carrière où on a besoin de dire publiquement ce qu’on pense et ce qu’on a sur le cœur. Il se lâche et règle un peu ses comptes. C’est Deschamps le responsable de cet échec et non Benzema », a-t-il ajouté.