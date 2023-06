Deschamps s’inquiète pour la pelouse du Stade de France

Didier Deschamps est déjà tourné vers le deuxième match. Ce vendredi, les Bleus se sont facilement imposés face à Gibraltar (3-0), malgré une prestation en demi-teinte. Les coéquipiers de Kylian Mbappé enchaînent avec la réception de la Grèce ce lundi, toujours dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Seulement, la rencontre se disputera au Stade de France, 48 heures après la finale du Top 14, prévue ce samedi soir entre le Stade Toulousain et le Stade Rochelais. De quoi inquiéter Didier Deschamps, comme il l’a confié après le match.

« Apparemment le Stade de France est occupé samedi… Je prie pour la pelouse. On a des obligations. Il y a une fois où ils avaient déjà dû replaquer la pelouse mais bon elle avait du mal à tenir. Je compte sur les jardiniers. Je leur ai parlé au dernier rassemblement, ils vont faire le maximum mais il n’y a que 48h. On ne sera pas au Stade de France samedi, on fera une séance en interne, on y sera dimanche »