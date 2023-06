Deschamps se paie l’arbitrage après la victoire des Bleus

L’Equipe de France va pouvoir partir en vacances l’esprit léger. Les Bleus se sont imposés pour leur dernier match de la saison face à la Grèce. Kylian Mbappé a inscrit le seul but de la rencontre pour permettre aux siens d’enchaîner un quatrième succès en autant de rencontre. Au moment de débriefer la rencontre, Didier Deshcmpas a savouré la performance des Bleus. Néanmoins, le sélectionneur n’a pas hésité à critiquer l’arbitrage de Mateu Lahoz, au micro de TF1. L’Espagnol n’est pas apparu dans sa meilleure forme pour le dernier match de sa carrière.

« Six en mars, six en juin, c’est bien »

« Ça va bien partir du moment où on gagne les matchs. On a fait le plein de points. Six en mars, six en juin. C'est bien. Les décisions arbitrales ont été aléatoires, et encore c'est gentil. On savait que c’était le dernier match de Monsieur Lahoz, un personnage de l’arbitrage, j’ai comme l’impression que le VAR n’a pas voulu le déjuger. J’ai vu des penaltys sifflés pour beaucoup moins que ça. C’est une saison très longue pour les joueurs, ils attendaient évidemment les vacances. On a fait ce qu’il fallait pour gagner ce match, même si évidemment on a eu beaucoup d’occasions, on ne s’est pas mis à l’abri en fin de match, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Je suis très satisfait de ce que les joueurs ont fait. Il y a moins d’expérience qu’il y avait il y a six mois. Il faudra encore améliorer certains domaines mais je suis très content et très fier de ce qu’ils ont fait. »