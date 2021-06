Deschamps sait comment Benzema peut le remercier

Après l’avoir ignoré pendant cinq ans et demi, Didier Deschamps a fait le choix de rappeler Karim Benzema dans le groupe France pour l’Euro qui se profile. Le technicien tricolore a ravalé son égo, oublié les fractures du passé et choisi de privilégier l’intérêt de la sélection comme son rôle de sélectionneur l’y invite.

Deschamps ne voulait pas d’excuses

L'attaquant du Real Madrid a donc pu retrouver sa sélection et renouer le fil de son histoire avec les Bleus. Pour cela, il n'a pas manqué de remercier son coach. Il l'a fait en privé et aussi publiquement lors de sa conférence de presse à Clairefontaine.

. « Karim sait très bien comment me "remercier" de la meilleure des façons. Il n'y a qu'une vérité, celle du terrain », a-t-il indiqué lors d’une intervention sur Europe 1 ce lundi matin.

La hache de guerre entre les deux hommes est donc enterrée, mais le mystère reste de mise concernant la façon dont ils se sont rabibochés. Aucun d’eux ne veut entrer dans les détails sur la rencontre qui a eu lieu entre eux et qui a rendu le come-back possible. DD n’en a pas dit plus à ce sujet dans ce dernier entretien, mais il a précisé : « Je ne sais pas combien de fois on m'a demandé "attendez-vous des excuses publiques ?" Je n'attendais rien ! ».