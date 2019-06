Deschamps: "Rien de positif à retenir"

Résigné après la piètre prestation de l'équipe de France, battue ce samedi par la Turquie en éliminatoires de l'Euro 2020 (2-0), Didier Deschamps n'avait évidemment pas la tête des meilleurs jours au coup de sifflet final.

"Quand il y a une prestation collective comme celle-là, il n’y a rien de positif à retenir. On n‘était pas là. C’est ça le haut niveau. Que l’on soit champions du monde ou pas, il n’y avait rien à espérer. On va analyser. Il n’y a pas grand-chose à dire, si ce n’est 'bravo' à la Turquie et on va retourné à nos basiques."

L'équipe de France devra sortir au plus vite de sa torpeur, car elle affronte l'Andorre dès mardi pour son 4e match des éliminatoires de l'Euro.