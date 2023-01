Deschamps rend hommage à Mandanda

Samedi, Steve Mandanda a annoncé prendre sa retraite internationale. Le portier des Bleus a réalisé une très belle carrière avec l'équipe de France, avec qui il a eu 35 sélections. Après la finale de Coupe du Monde perdue par les Bleus contre l'Argentine, Il Fenomeno a choisi de laisser la place aux jeunes, tout comme Hugo Lloris.

Son sélectionneur, Didier Deschamps, n'a pas tardé à réagir et à remercier son deuxième gardien. En premier lieu, il a tenu à préciser qu'il respectait cette décision même s'il ne la souhaitait pas. Ensuite, il a loué le grand professionnalisme de Steve Mandanda qui n'a pas toujours eu le rôle qu'il aurait souhaité avec les Bleus. Didier Deschamps a aussi précisé que le gardien légendaire de l'OM était apprécié de tous. Voici la suite de son hommage à son éternel numéro 2.

"S'il est apparu sur 160 feuilles de match en équipe de France, il ne faut pas sous-évaluer ses 35 sélections, insiste Didier Deschamps. Seuls cinq gardiens ont fait mieux dans l'histoire des Bleus. J'insiste sur sa longévité. Steve a disputé quatre phases finales de championnat d'Europe et trois phases finales de Coupe du monde. Atteindre le plus haut niveau est extrêmement compliqué, y rester aussi longtemps que Steve encore plus. A l'heure où nos chemins se séparent, je voulais dire publiquement à Steve à quel point je suis reconnaissant pour tout ce que nous avons partagé. Je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière en club où il a encore beaucoup à donner et à transmettre."