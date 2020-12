Deschamps ne donne aucune garantie à Giroud

Olivier Giroud fait partie des joueurs français en forme du moment. Sa formation de Chelsea n’est pas dans sa meilleure période de la saison, mais lui enchaine les matches et les prestations convaincantes. Bien en jambes et inspiré, il reste même sur 6 buts marqués lors des 5 derniers matches joués avec l’équipe londonienne. Un rendement qui pourrait suggérer qu’il a définitivement assuré sa place dans la liste des 23 tricolores pour le championnat d’Europe. Mais, ce n’est pas le cas.

« La donne pourrait encore changer en février ou en mars »

Après l’avoir invité à se trouver un nouveau club en novembre dernier,

« Je ne l’ai jamais mis en garde comme on a pu le dire, a-t-il commencé par tonner dans une interview à L’Equipe. Je lui ai juste donné mon avis. Après, ça sera sa décision. Olivier savait que son temps de jeu était très limite, à un moment. Il a encore renversé la situation. La donne a changé. Comme elle changera peut-être en février ou en mars. Mais qu’il soit titulaire les trois matches de la semaine, ce n’est peut-être pas l’idéal non plus ! Aujourd’hui, je ne me pose pas la question par rapport à tout ce qu’il fait, même si je ne peux pas lui donner de garantie, à lui et à aucun autre d’ailleurs ».

Alors qu’il avait déclaré il y a quelques jours qu’il avait déjà les 23 noms en tête, le patron des Bleus a tenu en outre à préciser qu’il ne s’interdit rien pour le rassemblement du mois de mars, ni pour la liste finale. « Généralement, celle-là est proche du celle de mai. Il peut cependant se passer des choses en deux mois. Je sais d’ailleurs que ça ne sera pas la même. Cela n’a jamais été un copié-collé. Du fait des impondérables notamment. Si j’avais une liste à rendre aujourd’hui, je vous livrerais les 23 noms. Mais en mars ou mai, les données sont différentes ». Giroud et tous les internationaux français sont prévenus.