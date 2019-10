Deschamps mise sur Mandanda

Les images d’un Hugo Lloris hurlant de douleur dans ses propres filets, samedi dernier tandis qu’il gardait la cage de Tottenham, n’auguraient rien de bon. Certes le portier international, mal retombé sur son coude, ne souffre d’aucune fracture, mais sa convalescence ne sera pas éclair pour autant. "J’ai échangé avec lui, rapidement après, et quand il a pu se remettre de ses émotions, il a passé des examens et c’est difficile de donner la durée de son indisponibilité mais les ligaments sont touchés et il ne sera évidemment pas là sur ce stage et le prochain (mi-novembre, ndlr), souffle ce lundi Didier Deschamps, en marge du rassemblement de l’équipe de France à Clairefontaine. Des protocoles sont mis en place pour sa rééducation. Il en a pour plusieurs semaines et mois, sans dire de bêtises, même si je ne suis pas un spécialiste. Il ne jouera plus en 2019, c’est une quasi certitude…"

Hugo Lloris à l’infirmerie, c’est en toute logique la doublure annoncée qui prend le relais. Steve Mandanda en l’occurrence. Guère appelé ces derniers mois mais de nouveau performant avec l’OM, le gardien de 34 ans s’apprête bel et bien à fêter ses 29e et 30e capes en bleu, lui qui n’a plus débuté un match international depuis sa prestation sans accroc contre le Danemark lors du troisième et dernier match de poules du Mondial 2018 (0-0). "Je l’ai déjà dit: Steve revient en tant que numéro 2, alors si Hugo a une grave blessure, il est évidemment censé commencer en Islande", confirme le sélectionneur national.

Avec une grande confiance en son expérimenté joker, bien sûr, mais aussi une grosse pensée pour son capitaine coutumier. "Hugo a une place prépondérante dans notre groupe, de par ce qu’il réalise en tant que gardien, et de par son leadership. C’est une grosse perte pour nous, c’est certain. D’autres vont prendre le relais, c’est arrivé par le passé, mais c’est la première fois qu’il subit une blessure aussi sérieuse. D’autres cadres et leaders sont là pour nous permettre de continuer à être performants, mais c’est un joueur décisif avec un gros historique qui va nous manquer." Au-delà des deux rencontres à venir en Islande et contre la Turquie, Hugo Lloris loupera également les matches face à la Moldavie et l’Albanie dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020. A Steve Mandanda de jouer !