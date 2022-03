Deux buts dont une frappe sublime, une passe décisive, des gestes de classe, une créativité de tous les instants et des accélérations foudroyantes à la pelle : Kylian Mbappé a encore marqué les esprits, mardi, à l'occasion du match amical de l'équipe de France contre l'Afrique du Sud. Le Parisien a été le grand artisan du large succès des Bleus 5 à 0. Pour Didier Deschamps, le niveau de l'attaquant est tout simplement stratosphérique : "Il est hors-norme".

" Il avait des jambes en feu "

"Je ne peux rien ajouter. Je vous avais dit qu'il était radieux. C'était la réalité, a expliqué le sélectionneur de l'équipe de France en conférence de presse. Il avait des jambes en feu. Il aurait aimé jouer le premier match vendredi (absent pour une infection ORL, ndlr). Sa capacité à accélérer et à marquer, ça le classe parmi les joueurs hors-norme. Mais il a aussi l'intelligence de s'inscrire dans un collectif sur et en dehors du terrain", a conclu Didier Deschamps, toujours plus admiratif de son joyau.