Deschamps: "Kimpembe n’aura pas le choix"

De retour en équipe de France pour les matches éliminatoires à l’Euro 2020 en Islande (11 octobre) puis contre la Turquie au Stade de France (14 octobre), Presnel Kimpembe "a eu une fin de saison dernière compliquée, voire très compliquée, comme beaucoup de joueurs du PSG", a déclaré Didier Deschamps en conférence de presse.

"Et puis il a eu cette intervention chirurgicale (aux adducteurs, ndlr), il a fait la préparation et la concurrence est plus importante. Mais sur les deux gros matches qu’il a eu à livrer, il a bien répondu avec ses qualités, en gommant un peu ses défauts et en restant dans la simplicité, sans en rajouter. De par ses performances sur deux gros matches de Ligue des champions, il a bien rendu cette confiance à Thomas Tuchel. Mais maintenant, il n’aura pas le choix. Il y a du monde à ce poste, à lui d’être le plus performant et le plus exigeant possible", a mis en garde le sélectionneur tricolore.