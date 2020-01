Deschamps : « Giroud ne peut se contenter d’aussi peu »

Le mercato hivernal a débuté il y a presque une semaine et Olivier Giroud appartient toujours au club londonien de Chelsea. En dépit de la confiance limitée que lui témoigne son entraineur Frank Lampard, l’attaquant international français reste un joueur des Blues et pour l’instant rien n’indique concrètement que la situation devrait évoluer. Certes, l’ancien montpélliérain a des envies d’ailleurs mais il n’y a pas eu d’offres réelles transmises aux responsables londoniens en vue d’un transfert. Didier Deschamps, qui suit ce dossier avec attention, commence à s’en inquiéter.

Deschamps assure que Giroud n’est pas heureux

Dans un entretien accordé à Téléfoot, le patron tricolore a répété ce qu’il avait déjà dit par le passé, à savoir que Giroud doit se trouver un nouveau point de chute. « C’est bien pour l’Equipe de France, mais aussi pour lui-même », a-t-il tonné. DD a aussi certifié qu’il a déjà parlé avec son protégé, afin de l’inviter à prendre la meilleure décision possible. « Oui, je lui ai parlé lors du dernier stage et celui d’avant. Il sait bien ce qui est le mieux pour lui, a clamé le coach des Bleus. Il n’est pas heureux vu le peu de temps de jeu dont il dispose. Ce n’est pas de se faute car il subit la situation (...) Mais, il faudrait que sa condition sportive s’améliore. Il le sait bien, il ne peut pas se contenter d’aussi peu. A lui de voir quelle sera la meilleure destination ». S’il n’était pas encore sûr de vouloir quitter Stamford Bridge cet hiver, le natif de Chambéry a de quoi être définitivement convaincu avec cet énième message de son sélectionneur.