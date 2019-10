Deschamps: ''Giroud, c’est quand même insuffisant''

Didier Deschamps ne pouvait pas y échapper. Jeudi, après avoir dévoilé sa liste des 23 pour les deux prochaines rencontres des éliminatoires de l’Euro 2020, contre l’Islande et la Turquie, les 11 et 14 octobre, le sélectionneur de l’équipe de France a été questionné à trois reprises sur Olivier Giroud. Il faut dire que l’avant-centre des champions du monde 2018 ne joue presque plus du côté de Chelsea, devancé par Tammy Abraham et même Michy Batshuayi dans la hiérarchie des avant-centres.

"Ce n’est pas une situation qui m’inquiète. Ce n’est pas la meilleure, ni pour lui, ni pour nous. Depuis le dernier rassemblement, il a eu un temps de jeu très réduit avec son club, même s’il a eu un petit virus qui lui a fait manquer 3 matches. Il est en concurrence avec d’autres attaquants, dont Abraham, qui est très efficace", a lancé "La Dèche", avant de poursuivre: "Je n’enlève pas à Olivier ce qu’il a fait avec nous. Il a une efficacité qui en fait le 3e meilleur buteur français en activité. J’espère que cette situation peut évoluer. J’ai bien conscience que ça tient beaucoup à ce qu’il a réalisé avec nous".

Didier Deschamps ne veut pas encore écarter Olivier Giroud, mais il le prévient quand même pour la suite: "C’est une question de rythme aussi. Il a eu des passages avec du temps de jeu réduit mais en disputant les coupes nationales et la Ligue Europa. Il avait un temps de jeu suffisant. Là, c’est quand même insuffisant, notamment sur le plan athlétique. Il ne peut être à son meilleur niveau avec ce temps de jeu". En plaisantant, le coach tricolore a même fini par demander à Frank Lampard de faire jouer Olivier Giroud...