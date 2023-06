Deschamps frustré malgré la victoire des Bleus

Didier Deschamps en voulait plus. Ce vendredi, l’Equipe de France a assuré sur la pelouse de Gibraltar, remportant un succès confortable pour cette troisième journée des éliminatoires de l’Euro 2024. Néanmoins, les Bleus n’ont pas eu besoin de forcer leur talent pour s’imposer, s’adonnant parfois à un peu trop de facilités. Après la rencontre, Didier Deschamps a estimé que son équipe « aurait dû marquer plus de buts » et s’est déjà projeté sur la prochaine rencontre, prévue ce lundi soir au Stade de France face à la Grèce.

« L'objectif était de gagner et de faire le job mais on aurait dû marquer plus de buts même si le gardien en face a fait de belles parades. On peut toujours faire mieux avec plus de vitesse mais le terrain ne nous a pas favorisés. Gibraltar a fait ce qu'il sait faire et ce qu'il avait fait contre la Grèce et les Pays-Bas en étant groupé et en défendant bien. On s'est créé beaucoup d'occasions. Avec une meilleure efficacité, le score aurait été plus large. Je vais me satisfaire de ce qu'on a fait et je vais penser à lundi qui sera un match important. »