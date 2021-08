Deschamps et sa liste post-Euro

L'élimination en huitième de finale de l'Euro par la Suisse (3-3 a.p., 5-4 t.a.b.), fin juin à Bucarest, est à peine digérée que les champions du monde français doivent basculer sur les qualifications pour le Mondial-2022, contre la Bosnie le 1er septembre à Strasbourg, en Ukraine le 4 et face à la Finlande trois jours plus tard à Lyon.

Euro 2020 : La Nati élimine les Bleus !

Rapidement confirmé à son poste après l'Euro, le patron des Bleus se retrouve donc face à des choix forcément très observés, au moment d'énumérer les heureux élus, depuis le siège de la Fédération, à Paris. Mais renversera-t-il la table ? Peu probable, au vu de la confiance qu'il a témoignée à son groupe de 26 joueurs malgré l'élimination précoce en Roumanie. S'il y a "toujours des pages qui se tournent" à chaque grande compétition, comme il l'a glissé dans une interview au quotidien L'Equipe ces derniers jours, le technicien basque n'a pas vraiment habitué ses suiveurs à des coups de tonnerre en fin d'été.

Statut fragilisé

Tous les "mondialistes" disponibles avaient été rappelés après la Coupe du monde 2014, idem quatre ans plus tard après le sacre de Moscou. En 2016 après l'Euro, la mise à l'écart de Patrice Evra avait constitué l'unique surprise de la liste de septembre.

Les plus anciens, néanmoins, ont peut-être du souci à se faire, à 15 mois de la Coupe du monde au Qatar. Steve Mandanda (36 ans), concurrencé en Bleu par Mike Maignan pour être la doublure d'Hugo Lloris, et Moussa Sissoko (32 ans), qui n'a toujours pas rejoué cette saison à Tottenham, regarderont l'annonce avec plus d'inquiétude que d'ordinaire.

Mais l'interrogation centrale de la liste concerne évidemment Olivier Giroud, comme à chaque rassemblement depuis deux saisons, durant lesquelles son temps de jeu a nettement fluctué à Chelsea. A 34 ans, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus (46 buts) a finalement changé de club et semble s'épanouir à l'AC Milan depuis quelques semaines. Assez pour satisfaire "DD", qui l'a régulièrement alerté sur son manque de rythme ?

Le retour de Karim Benzema, l'une des rares satisfactions individuelles du Championnat d'Europe (4 buts), fragilise le statut de l'ancien Montpelliérain. Et sa sortie médiatique pendant la préparation, reprochant à Kylian Mbappé, sans le nommer, "les ballons qui n'arrivent pas" lors de France-Bulgarie (3-0), n'a pas arrangé son cas. "Il le sait, je le lui ai dit: il n'avait pas à dire ça, c'est une certitude", a affirmé Deschamps dans L'Equipe, sans mâcher ses mots à l'encontre de celui qui rêve de dépasser Thierry Henry (51 buts) au classement des buteurs de l'équipe de France.

Nouvelles têtes ?

"Je sais très bien ce qu'il a fait, et très bien fait (...) Olivier et quelques autres, c'était en 2018, mais aujourd'hui on est en 2021 et je ne suis pas là pour donner des assurances à qui que ce soit", a-t-il lancé, prenant l'exemple de Mamadou Sakho, apprécié pour son doublé en barrages du Mondial en 2013 mais plus jamais sélectionné pour un match officiel après la Coupe du monde 2014. "Il y a des relais à prendre", a encore reconnu Deschamps.

Le sélectionneur devra déjà décider du nombre de joueurs à convoquer pour un rassemblement dense de trois matches en sept jours. En cas de liste élargie, insufflera-t-il de la fraîcheur ?

Déjà appelés, Mattéo Guendouzi, Dayot Upamecano, Houssem Aouar voire Eduardo Camavinga rêvent de renouer avec la sélection. D'autres néophytes espèrent rejoindre le navire, comme Théo Hernandez, souvent cité comme alternative au poste d'arrière gauche, ou certains ex-Espoirs déçus d'avoir manqué les JO (Amine Gouiri, Aurélien Tchouaméni, Moussa Diaby, Odsonne Edouard...).

Avec le forfait d'Ousmane Dembélé, l'absence probable de Marcus Thuram sur blessure, les pépins physiques en défense et au milieu - Lucas Hernandez, Benjamin Pavard et Adrien Rabiot n'ont pas joué cette saison -, il y a quelques places à prendre.