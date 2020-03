L’Euro 2020 ne se disputera plus aux dates prévues, mais en 2021. C’est ce qui a été décidé aujourd’hui par l’UEFA à l’issue d’une réunion extraordinaire. Ce report était devenu inévitable en raison de la pandémie coronavirus qui a frappé le continent et toutes les interruptions de championnats et compétitions de clubs qu’elle a engendrées.



Cette décision a été unanimement saluée par les associations affiliées aux instances européennes. La France ne fait pas exception. Noël Le Graët, le président de la FFF, et aussi Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, ont tous les deux mis en avant les bienfaits de cette initiative.

« Ce match nous concerne tous »



« C’est une sage décision, au regard des ravages que le Covid-19 est en train de causer sur l’ensemble de la planète. Pour nous tous, la priorité est ailleurs, a indiqué le coach tricolore à travers un communiqué publié peu après l’annonce. Pensons à ceux qui souffrent et à tous ceux qui, malheureusement, risquent de souffrir dans les jours ou les semaines qui viennent. Il convient, plus que jamais, d’avoir le sens des priorités, des responsabilités, du civisme. Le seul match à gagner, c’est celui que nous livrons actuellement contre le Coronavirus. Plus que jamais, nous devrons tous faire preuve de solidarité, de rigueur, de discipline. Ce match nous concerne tous et pas seulement les professionnels de santé ».



DD, qui a toujours pensé collectif, a aussi eu un message envers ceux qui se battent quotidien pour éradiquer le virus, au péril de leur propre santé : « Tous ceux qui sont actuellement mobilisés pour sauver des vies méritent non seulement notre gratitude mais aussi notre soutien. Pour les aider, commençons par respecter scrupuleusement les consignes qui nous sont données. Protégez-vous, en restant autant que possible chez vous. Vous protéger, c’est aussi protéger les autres. »