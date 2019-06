Deschamps a parlé aux Espoirs

Il y avait eu le dîner des 3 sélections (Bleus, Bleues et Espoirs), organisé mercredi soir à Clairefontaine. 48 heures plus tard et Didier Deschamps a décidé de rendre visite aux Espoirs en pleine préparation de la phase finale de l'Euro en Italie (16-30 juin). Pour leur tenir un discours sans ambiguïté sur ses attentes à l'égard d'un groupe que le sélectionneur des champions du monde suit de très près, en contacts permanents avec son homologue des Bleuets Sylvain Ripoll. Les profils et les performances des jeunes pousses tricolores sont au coeur de ces échanges. Pour permettre à terme à certains d'intégrer les rangs de la grande équipe de France.

Didier Deschamps a tenu un discours aux Espoirs qui sont actuellement en pleine préparation pour l'EURO 2019 (du 16 au 30 juin en Italie) ✊ pic.twitter.com/4fOqsZEFm7 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 2 juin 2019