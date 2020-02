Dembélé forfait pour l'Euro

Le verdict est tombé ce mardi soir. Victime d’une rechute au niveau de sa blessure aux ischio-jambiers la semaine dernière, Ousmane Dembélé sera à l’arrêt pendant une durée de six mois. Une triste nouvelle, annoncée par son club de Barcelone à travers un communiqué.

⚠️ MEDICAL UPDATE | @Dembouz undergoes successful hamstring surgery; French striker to be out 6 months