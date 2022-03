Côte d’Ivoire : Les 25 pour la France, sans Seko Fofana

Le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Patrice Beaumelle, a convoqué 25 joueurs pour les matchs amicaux du mois, qui opposeront les Eléphants à la France, le 25 mars à Marseille, et à l'Angleterre, le 29 à Wembley. Aux côtés des grands habitués (Aurier, Bailly, Kessié, Seri, Gradel, Cornet, Haller), trois nouveaux joueurs apparaissent pour la première fois : le gardien de but du Havre Mohamed Koné (20 ans), le latéral gauche de l’AC Ajaccio Ismaël Diallo (25 ans) et le milieu de terrain du Betis Séville Paul Akouokou (24 ans).

Gervinho toujours absent

Pas de trace en revanche du Lensois Seko Fofana, auquel le coach avait pourtant rouvert la porte cette semaine sur l'antenne de Canal+ Afrique. Un éventuel retour du puissant milieu de terrain n'est donc pas pour tout de suite. Idem pour Gervinho, toujours blessé, et pour Wilfried Kanon, Jean-Daniel Akpa Akpro, Yohan Boli, ou encore Amad Diallo.

Les 25 Eléphants :

Gardiens de but : Badra Ali Sangaré (JDR Stars, Afrique du Sud), Abdoul Karim Cissé (ASEC), Mohamed Koné (Le Havre, France)

Défenseurs : Serge Aurier (Villarreal, Espagne), Wilfried Singo (Torino, Italie), Eric Bailly (Manchester United, Angleterre), Willy Bolly (Wolverhampton, Angleterre), Odilon Kossounou (Bayer Leverkusen, Allemagne), Emmanuel Agbadou (Eupen, Belgique), Ismaël Diallo (AC Ajaccio, France), Hassane Kamara (Watford, Angleterre), Ghislain Konan (Reims, France).

Milieux de terrain : Jean-Michael Seri (Fulham, Angleterre), Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven, Pays-Bas), Paul Edgard Akouokou (Betis, Espagne), Franck Kessié (Milan AC, Italie)

Attaquants : Jérémie Boga (Atalanta, Italie), Max-Alain Gradel (Sivasspor, Turquie), Wilfried Zaha (Crystal Palace, Angleterre), Hamed Junior Traoré (Sassuolo, Italie), Jean-Evrard Kouassi (Trabzonspor, Turquie), Nicolas Pépé (Arsenal, Angleterre), Sébastien Haller (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Maxwel Cornet (Burnley, Angleterre), Christian Kouamé (Anderlecht, Belgique).