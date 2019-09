L'équipe de France n'a pas fait de détails pour dominer l'Albanie (4-1), ce samedi au Stade de France, en éliminatoires de l'Euro 2020. Kingsley Coman, auteur d'un doublé, est satisfait du travail des Bleus.

"On a fait un très bon match, a confié le milieu offensif du Bayern Munich sur M6. On gagne 4-1 et je suis très content pour l'équipe avant tout. On a fait beaucoup d'efforts. On était concentré du début à la fin. Le résultat reflète la physionomie du match."