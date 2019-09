Coman a une belle carte à jouer

Qui animera le flanc droit de l'équipe de France, samedi soir, face à l'Albanie ? En l'absence du titulaire du poste depuis la Coupe du monde, Kylian Mbappé, ainsi que celles de Florian Thauvin et Ousmane Dembélé, Kingsley Coman part avec les faveurs des pronostics. Didier Deschamps n'a pas énormément de solutions. Dans sa liste, il y a beaucoup de joueurs d'axe (Griezmann, Fékir, Ben Yedder, Giroud), et Thomas Lemar, qui préfère évoluer à gauche. Comme concurrents directs pour Coman, il y a donc le dernier appelé Jonathan Ikoné, qui a joué en n°10 toute la saison passée à Lille, et Moussa Sissoko, qui joue aussi dans le coeur du jeu à Tottenham.

Coman est donc tout désigné, d'autant qu'il réalise un bon début de saison avec le Bayern Munich, où il est appelé à prendre de l'importance avec le départ des historiques Arjen Robben et Franck Ribéry. L'ancien joueur du PSG a joué dans leur intégralité les trois premières rencontres de son équipe en Bundesliga. Passeur décisif à Schalke (0-3), il a marqué samedi dernier contre Mayence (6-1), et réalisé un match plein qui lui a valu une place dans l'équipe type du week-end, établie par le magazine Kicker.

Mes plus gros problèmes sont les blessures alors que le terrain, ça va

Une bonne nouvelle pour Deschamps, qui a toujours apprécié le joueur, qu'il avait retenu pour disputer l'Euro 2016. Coman était parti pour être titulaire lors du premier match des éliminatoires de l'Euro 2020, en mars dernier, avant qu'une blessure (une de plus) ne le prive du match, à l'échauffement. S'il reste en forme, et surtout en bonne santé, l'ancien joueur de la Juventus a toutes les cartes en main pour viser une place dans les 23 pour le prochain Euro. "A partir du moment où je joue en club et que je suis performant, tout est faisable, expliquait-il le mois dernier dans un entretien accordé à beIN SPORTS. Mes plus gros problèmes sont les blessures alors que le terrain, ça va. Je vais continuer à bosser cette saison en espérant rester 'fit'. Après, j’ai souvent été sélectionné quand je n’étais pas blessé donc je pense que c’est faisable."

Coman espère ainsi effacer la déception de la Coupe du monde 2018, pour laquelle il n'avait pas été retenu (il était suppléant), plombé par une blessure à la cheville qui l'avait écarté des terrains entre février et mai. "Comme je l’ai dit, j’ai été très chanceux par rapport à ma carrière: j’ai eu beaucoup de titres, beaucoup de bons moments. Des fois, on ne peut pas tout avoir, philosophe-t-il. La blessure, ça peut arriver. Mais il me reste encore une opportunité de jouer une Coupe du Monde. L’Euro 2016, j’avais pu jouer et cela avait été une expérience extraordinaire même si on avait perdu en finale. Etre finaliste, c’était déjà extraordinaire. Il reste un Euro, une Coupe du Monde et un Euro devant moi donc je ne m’inquiète pas. Le passé, c’est du passé, je continue à travailler et, si Dieu le veut, je pourrai faire les prochaines grosses compétitions avec l’équipe de France." Il devrait avoir l'occasion de se montrer ce week-end contre l'Albanie, ou mardi prochain face à Andorre.

vidéo : Coman et Pavard buteurs face à mayence