CM 2023 : Les Bleues y vont tout droit

Le Mondial océanien (Australie et Nouvelle-Zélande) se rapproche fortement pour les Bleues. Après avoir déjà remporté le match qu'il fallait gagner en fin d'année dernière, contre les Galloises (2-0), les joueuses de Corinne Diacre ont réitéré chez les mêmes adversaires (1-2) au terme d'un match pas franchement enlevé, sans beaucoup d'occasions franches. Mais les Françaises ont eu l'immense mérite de débloquer la situation en ouvrant la marque par Wendie Renard, de la tête évidemment (31eme). Et de faire le break à l'heure de jeu grâce à la non moins inévitable attaquante Marie-Antoinette Katoto, qui a contré le dégagement trop tardif de la gardienne pour finir seule dans le but vide (0-2, 57eme) et inscrire déjà sa 24eme réalisation en 27 capes.



Une marge qui s'est avérée bien nécessaire sur la pelouse de Llanelli, dans un habituel temple du rugby, puisque les locales ont réduit l'écart par Ingle alors qu'il restait encore du temps (1-2, 71eme). La France compte désormais sept points d'avance sur son dauphin, la Slovénie, et huit longueurs sur les Galloises. Il ne sera même pas obligatoire de poursuivre le carton plein, mardi au Mans face aux Slovènes, puisqu'un nul suffirait à valider définitivement le billet pour la Coupe du monde, qui serait la quatrième d'affilée pour les Bleues depuis 2011. Ce qui permettrait aussi de se consacrer totalement au grand rendez-vous de l'été, l'Euro en Angleterre (premier tour du 10 au 18 juillet, contre l'Italie, la Belgique et l'Islande). Pour espérer enfin jouer une première grande finale en compétition internationale, et pourquoi pas un peu mieux encore.