C’est une petite révolution dans le football mondial. La Belgique vient de perdre son statut de leader, après plus de trois ans tout en haut du classement de la FIFA établi chaque mois.



Jeudi, la nouvelle hiérarchie fait apparaître le Brésil sur le trône, conséquence de meilleurs résultats enregistrés depuis le 10 février, date du dernier baromètre de la Fédération internationale.

L'équipe de France toujours solide

La Seleçao compte aujourd’hui 1 832,69 points, soit 9,27 de plus que le mois précédent. Les Diables Rouges, deuxièmes, ont perdu 1,45 pts et en affichent 1 827. Le podium est complété par l’équipe de France, fidèle à son troisième rang (1 789, 85 pts).



Les Bleus ont consolidé leur capital avec les récents succès obtenus contre la Côte d’Ivoire (2-1) et l’Afrique du Sud (5-0).