Classement Fifa (D): La France toujours 4e

Le classement féminin de la Fifa a été mis à jour ce vendredi. Sans surprise, les Etats-Unis conservent la tête avec 2 180 points. Les doubles championnes du monde en titre devancent l’Allemagne (2 064 points) et les Pays-Bas, finalistes du dernier Mondial en France cet été (2 036 pts).

La France, elle, reste ancrée au pied du podium, avant ses deux matches à jouer en octobre: un amical face à l’Islande (4 octobre) et une rencontre de qualification à l’Euro 2020 au Kazakhstan (8 octobre).

Deux changements seulement dans le top 10 sont à noter: la Suède gagne une place (2 020 pts), tout comme le Japon (1 937 pts), qui progresse au détriment du Brésil (1 931 pts).

