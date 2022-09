Chelsea : Kanté de retour à l'entraînement

Some lighter work for N'Golo! 💪 pic.twitter.com/oQH5VnGBz2

Un retour qui tombe à pic avant le Mondial

Voilà une nouvelle qui devrait ravir Graham Potter et Didier Deschamps. Touché aux ischio-jambiers en août dernier,, comme l'a annoncé Chelsea dans une courte vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Si le milieu de terrain avait débuté les deux premiers matchs des Blues cette saison, alors dirigés par l'Allemand Thomas Tuchel, à Everton (0-1) et contre Tottenham (2-2), le Français a depuis raté six rencontres (seulement deux victoires).En effet, Kanté a notamment manqué les trois défaites de Chelsea cette saison, sur la pelouse du Dinamo Zagreb en Ligue des champions (1-0), ainsi que contre Leeds (3-0) et Southampton (2-1) en Premier League.Ce retour sur les terrains d'entraînement des Londoniens est doncBlessé et donc forfait pour le dernier rassemblement de l'équipe de France, l'ancien joueur de Caen (31 ans, 53 sélections) est un élément très important dans l'entrejeu de la sélection dirigée par Deschamps.A Chelsea, la tendance est plutôt à ne pas précipiter le retour du joueur, qui va petit à petit reprendre les entraînements collectifs, avant de retrouver du temps de jeu d'ici peu. Alors qu'il a dû composer avec de très nombreuses absences en septembre, "DD" peut souffler avec ce retour de blessure. Il n'y a désormais plus qu'à espérer que Kanté ne rechute pas, lui qui a été beaucoup touché par des pépins physiques dernièrement.