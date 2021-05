Championnat d'Europe : La liste des Bleus avec Benzema

Didier Deschamps a brisé le silence, aux alentours de 20h20, ce mardi soir, afin de dévoiler la liste des 26 joueurs de l'équipe de France convoqués pour le championnat d'Europe (du 11 juin au 11 juillet). Le sélectionneur national a de nouveau appelé Karim Benzema chez les Bleus. Absent depuis plus de six ans, l'attaquant du Real Madrid avait disputé son dernier match avec l'équipe de France le 8 octobre 2015 face à l'Arménie (4-0) avant de ne plus porter ce maillot en raison de sa mise en examen dans le cadre de l'affaire de la sex-tape de Mathieu Valbuena.



Le retour de Benzema, en pleine forme depuis plusieurs saisons en Espagne, est l'annonce forte de la liste de Didier Deschamps, bien évidemment. Alors qu'un programme chargé attendra la France dans la poule F (en compagnie de l'Allemagne, de la Hongrie, et du Portugal), le natif de Bayonne s'est appuyé sur une ossature connue, basée notamment sur 15 champions du monde. Ainsi, les leaders du groupe sont tous présents dans la liste : Hugo Lloris, Raphaël Varane, Paul Pogba, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Ferland Mendy, trop juste après sa blessure avec le Real Madrid, n'a pas été retenu, au même titre que Tanguy Ndombele, qui n'a pas été suffisamment performant avec les Bleus et sous le maillot des Spurs de Tottenham.

La liste des Bleus :

Gardiens de but : Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan.



Défenseurs : Benjamin Pavard, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Clément Lenglet, Raphaël Varane, Kurt Zouma, Lucas Digne.





Milieux de terrain : Benjamin André, N'Golo Kanté, Thomas Lemar, Tanguy Ndombele, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso.





Attaquants : Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Kingsley Coman, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, Wissam Ben Yedder, Anthony Martial, Karim Benzema.



Avant le début du championnat d'Europe, la France disputera deux matchs amicaux pour se préparer au tournoi : face au Pays de Galles (le 2 juin à Nice) et contre la Bulgarie (le 8 juin au Stade de France).