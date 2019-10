Cet autre classement où Giroud menace Zidane

Troisième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, seulement devancé par Thierry Henry (51 buts) et Michel Platini (41 buts), Olivier Giroud, avec désormais 38 buts au compteur, a pris ses distances avec Zinedine Zidane, cinquième du classement avec ses 31 buts.

Et l’attaquant de Chelsea, souvent décrié pour sa propension à davantage briller en match amical que lors des rencontres officielles, remonte peu à peu au classement des meilleurs buteurs en compétition. Avec désormais 16 buts, l’ancien Gunner occupe en effet la septième place de cette hiérarchie et ne pointe plus qu’à une unité de Zinedine Zidane.

Thierry Henry, le plus prolifique en la matière domine ce classement avec 34 réalisations.