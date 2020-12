Ces Bleus qui peuvent bouger en janvier

Défenseurs

🇪🇸 FC Barcelone

🙄 Samuel Umtiti n'a joué que 28 matchs officiels sur les 120 joués par le Barça depuis septembre 2018...https://t.co/zuQVy8dr4R

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 18, 2020

Milieux

2 - Eduardo Camavinga 🇫🇷 est devenu le 2e plus jeune joueur de l’histoire de l’équipe de France à marquer avec les Bleus (17 ans et 11 mois), derrière Maurice Gastiger contre la Suisse le 8 mars 1914 (17 ans et 5 mois). Merveille. ✨#FRAUKR pic.twitter.com/w2hmgsgKsr

— OptaJean (@OptaJean) October 7, 2020

Attaquants

Si on ne voit pas vraiment qui pourrait bouger du côté des gardiens de but, ça devrait aussi être assez calme chez les défenseurs. A surveiller toujours, la situation dequi, à force d'enchaîner les blessures, ne sert malheureusement plus à rien au FC Barcelone. En Premier League, ce n'est pas beaucoup mieux pourà Manchester City, et le Daily Mail évoquait dernièrement un intérêt de Pep Guardiola pour(Everton) afin de le remplacer.Même si Mino Raiola a assuré quene bougerait pas de Manchester United avant l'été, son nom agitera inévitablement les rumeurs hivernales, de même que celui d'à Rennes. Plus surprenant, La Gazzetta dello Sport évoque une possibilité de départ d', si la Juventus souhaite récupérer beaucoup d'argent. A l'Olympique Lyonnais,demeure toujours sur un fil, surtout en direction d'Arsenal., qui joue (beaucoup) moins, pourrait réclamer un prêt. Enfin, Unai Emery a déjà réussi à attirer à Villarreal, qui évoluait en Championship avec Watford.Plus chancelant encore que Paul Pogba, il y a bien sûr le cas. En vue de l'Euro 2021, l'avant-centre des Bleus ne peut plus se contenter d'un statut de remplaçant avec Chelsea, tout "supersub" qu'il soit, alors qu'il enquille les buts jusqu'à claquer un quadruplé en Ligue des Champions..., en fin de contrat dans six mois à l'OM, continue d'intéresser à Milan, Séville ou Naples (selon le Corriere dello Sport).est plutôt installé à Monaco, mais si Manchester City vient le chercher, comme le murmurait ESPN il y a deux semaines... Les situations des deux(OL) et(Barça), appellent forcément des possibilités de changement. Enfin, Tuttosport relaie une éventuelle saillie de la Juventus pour(Celtic).