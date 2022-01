Ces Bleus dans le vague à quelques mois du mondial

Quatre ans après avoir remporté la Coupe du monde 2018 en Russie, l’équipe de France s’apprête à défendre son titre. En 2022, les hommes de Didier Deschamps auront fort à faire pour y parvenir et devront briller du 21 novembre au 18 décembre du côté du Qatar. En attendant le début de la compétition, de très nombreux tricolores devront prendre des décisions personnelles importantes pour leurs carrières en club.

La liste est longue des joueurs qui pourraient changer d’air à l’été 2022 et L’Équipe en fait le tour ce mercredi dans ses colonnes. Le quotidien sportif cite évidemment Paul Pogba dont l’avenir à Manchester United est de plus en plus flou et qui pourrait filer au PSG, au Real Madrid, voire retourner à la Juventus. Le cas de Kylian Mbappé interroge également. Libre au mois de juin, l’attaquant restera-t-il à Paris ou cèdera-t-il à son désir de jeunesse de rejoindre le Real ?

Kimpembe veut plus de considération

Outre les deux têtes de gondole de l’équipe de France, d’autres joueurs arrivent en fin de contrat cet été. Hugo Lloris pourrait ainsi quitter Tottenham après dix ans de bons et loyaux services. Son nouvel entraineur (Antonio Conte) veut le conserver, mais le Stade Rennais et Nice sont à l’affut pour le rapatrier en Ligue 1. Autres internationaux tricolores dans l’incertitude, Corentin Tolisso (Bayern Munich) et Ousmane Dembélé (FC Barcelone). Le premier pourrait finalement rester en Bavière quand le second semble plus proche que jamais d’un départ (vers Chelsea et la Premier League ?).

Enfin, L’Équipe cite plusieurs autres joueurs de l’équipe de France qui pourraient plier bagages lors du prochain mercato estival, à commencer par Presnel Kimpembe qui aimerait plus de considération (salariale) de la part du PSG. En Allemagne, Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) serait tenté par un départ en Angleterre ou en Espagne. Le cas de Jules Koundé (toujours dans le viseur de Chelsea), ou de Clément Lenglet (qui pourrait retrouver une place de titulaire au Barça) sont également évoqués. Et pour finir, il ne faut pas non plus oublier les dossiers de Kingsley Coman ou encore Anthony Martial. L’été 2022 sera très probablement agité pour les Bleus.