Le conseil de Nagelsmann à Deschamps

Depuis son arrivée en équipe de France,. Avec le RB Leipzig puis le Bayern Munich, le défenseur central français s'est pourtant imposé comme l'un des joueurs les plus en vue de l'autre côté du Rhin. Julian Nagelsmann, qui l'a dirigé dans ces deux clubs, en dit plus sur son profil.

"Je connais son potentiel. Lors de notre dernière année à Leipzig et la saison dernière, il n'a jamais eu la vie facile, a expliqué Nagelsmann. Il avait une certaine pression à cause d'une ou deux erreurs de trop. Cette année, son développement a été de classe mondiale. Très actif dans la construction, il n'a jamais de moment où il ne fait que regarder autour de lui, il demande toujours le ballon. Il propose de très bonnes solutions et a un bon œil pour gérer la profondeur. Je le vois comme un candidat sérieux pour l'équipe nationale. Ils ont cinq ou six défenseurs centraux de classe mondiale pour la Coupe du monde, mais personne n'est aussi stable que lui en ce moment", a conclu le technicien allemand. Une sortie qui ne devrait pas passer inaperçue pour Didier Deschamps...