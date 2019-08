Bussaglia prend sa retraite internationale

Elise Bussaglia a annoncé jeudi qu'elle prenait sa retraite internationale. La joueuse de 33 ans raccroche après 192 sélections, soit la deuxième joueuse la plus capée de l'histoire des Bleues. La Française aura notamment marqué 30 buts pour les Tricolores.

"Après ces 16 années en sélection, il est temps pour moi de tourner la page et de penser à d'autres projets et d'autres défis, explique la milieu de terrain dans un communiqué de son club, le DFCO. J'ai vécu énormément de choses avec la sélection, de superbes moments et d'autres plus difficiles, mais je ne retiendrai que le positif. Le niveau international est très exigeant, je suis donc d'autant plus fière d'avoir porté de si nombreuses fois ce maillot bleu que j'aime tant. J'ai tout donné sur et en dehors du terrain avec des réussites et des échecs. C'est la loi du sport."

A travers un message sur https://t.co/XNNBukvMus, Élise #Bussaglia annonce sa retraite internationale après 16 années en sélection !



192 sélections , 30 buts : un immense BRAVO pour cette belle carrière en bleu !



Le ️ d'Élise➡️ https://t.co/OvLzO91VS0#MerciElise pic.twitter.com/VkgojwT7sl — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) August 22, 2019