Bouna Sarr se voit à l'Euro avec les Bleus

"Le rêve d'une vie". Après avoir débarqué au Bayern en provenance de l’Olympique de Marseille lors de l'été, Bouna Sarr vise l'équipe de France, lui qui estime que son transfert chez une très grosse écurie européenne l'aidera à atteindre son objectif : "Je pense que ce transfert m’aide, car chaque séance d’entraînement me rend plus fort et le club, dans son ensemble, est très concentré", a-t-il expliqué sur le site officiel du club munichois. Pour rappel, Bouna Sarr n’avait pas pu rejoindre l’équipe de France en novembre dernier après avoir été convoqué par Didier Deschamps, en raison d'une blessure à une cuisse.

Bouna Sarr se voit à l'Euro

Pour le défenseur, ce n'est qu'un rendez-vous manqué qui n'entravera pas son destin en Bleu : "Je travaille dur pour ce grand objectif. Je n’abandonnerai pas et je travaillerai tous les jours pour y arriver." Le prochain grand rendez-vous des Bleus, c'est bien sûr l'Euro 2021. Une échéance que Sarr espère ne pas rater : "L’Euro, ce serait le maximum,. C’est à moi de me mettre en évidence aux yeux du sélectionneur pour qu’il ne puisse pas me laisser de côté. Après mon transfert au Bayern, ce serait le prochain rêve d’une vie qui se réaliserait."