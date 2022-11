Le retour de ZZ est pour bientôt. Éloigné des terrains de football depuis mai 2021 et la fin de son aventure au Real Madrid, la légende du football français va rebondir à un poste important. Celui dont il a toujours rêvé, à savoir sélectionneur de l’équipe de France.

C'est en tous les cas ce qu'avance le journaliste espagnol Sergio Valentin : Zidane sera à la tête des Bleus en janvier prochain. Sa nomination à la place de Didier Deschamps serait déjà actée. Et ce, indépendamment de ce qui se passera au Qatar durant la Coupe du Monde. L’accord serait déjà conclu avec la fédération française de football.



Hace año y medio, cuando Zidane se marchó del Madrid, os conté que no dirigiría ningún club, que esperarís lo que hiciera hiciera falta a la selección francesa.



Pues hoy os cuento que la espera ha terminado: Zidane dirigirá a Francia tras el Mundial 🇫🇷https://t.co/SPyHc2DhO8 https://t.co/dh7bAkwZBv — Sergio Valentín (@Sergivalentin_) November 3, 2022

Pour rappel, Zidane n’a pour l’instant entrainé que le Real durant sa carrière. Il l’a fait à deux reprises et cela lui a permis de devenir le deuxième technicien le plus titré de la Casa Blanca. En printemps dernier, il avait été approché par le PSG et le QSI pour succéder à Mauricio Pochettino mais il a poliment décliné l’offre. Sa priorité, et il l’avait clairement affirmée, c’était de diriger la sélection de son pays.