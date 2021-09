Bleus : Veretout titulaire face à la Bosnie

Le milieu de l'AS Rome Jordan Veretout, nouveau venu en équipe de France, a été choisi pour débuter contre la Bosnie-Herzégovine, mercredi (20h45) à Strasbourg pour la rentrée des Bleus et la reprise des qualifications au Mondial-2022, selon les compositions d'équipe de l'UEFA.

Au milieu de terrain, le sélectionneur de l'équipe de France a dû enregistrer mercredi après-midi le forfait de Corentin Tolisso et de N'Golo Kanté, victimes respectivement d'une blessure musculaire au mollet gauche et d'une gêne persistante à la cheville gauche. Mattéo Guendouzi et Adrien Rabiot, appelés en renfort, n'arrivent que jeudi.

Pour sa première sélection, Veretout (28 ans) est associé à Paul Pobga et Thomas Lemar dans l'entrejeu.

En attaque, le trio composé par Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé est reconduit, comme à l'Euro où les Bleus ont été éliminés en huitièmes de finale par la Suisse.

Derrière, la capitaine et gardien Hugo Lloris commande une ligne de quatre défenseurs: Raphaël Varane et Presnel Kimpembe dans l'axe, Jules Koundé à droite et Lucas Digne à gauche.

Du côté de la Bosnie, le sélectionneur bulgare Ivaylo Petev a aligné ses deux stars Edin Dzeko et Miralem Pjanic, malgré le temps de jeu très réduit de ce dernier au FC Barcelone.

Avant le coup d'envoi, l'équipe de France est en tête du groupe D avec sept points en trois matches, devant l'Ukraine (4 pts en 4 matches), la Finlande (2 pts en 2 matches), le Kazakhstan (2 pts en 3 matches) et la Bosnie (1 pt en 2 matches).