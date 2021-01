Bleus : Veretout, objectif Euro avec la France

Malgré une forte concurrence, Veretout songe aux Bleus et à l'Euro

Jordan Veretout s'éclate depuis deux saisons sous le maillot de l'AS Roma, en Serie A. Élargissant peu à peu sa panoplie de milieu de terrain complet, le joueur âgé de 27 ans - passé par le FC Nantes et l'AS Saint-Étienne - est convaincu d'avoir effectué le choix juste en signant en faveur du club de la capitale italienne, quittant la Fiorentina afin de progresser dans sa carrière.Franchement, je suis épanoui. En plus, en Italie, le cadre de vie est top. J’ai la chance de vivre à Rome, une ville incroyable et, avant cela, j'avais vécu deux ans à Florence qui est aussi une ville magnifique", a-t-il expliqué dans un entretien accordé à So Foot.Forcément, il aspire à connaître la sensation d'évoluer dans la meilleure compétition possible en club, la Ligue des Champions. Le natif d'Ancenis a jugé que la Roma - troisième du championnat d'Italie - était dans une dimension différente de ce qu'il avait connu jusque-là. "Ici, tout est une gamme au-dessus. Les conférences de presse, les installations, les tifosi et forcément les attentes. J’ai franchi un cap, je dois continuer., a expliqué Veretout.En tant que milieu de terrain, son poste ne manque pas de concurrence chez les Bleus de Didier Deschamps - Pogba, Tolisso, Kanté, Nzonzi, Rabiot, Camavinga notamment - mais il veut croire à une possible participation à l'Euro, cet été. "C'est clairement un objectif. J’ai déjà porté le maillot bleu chez les jeunes, j’ai même été champion du monde avec les U20 en 2013. Donc quand tu vois tes anciens coéquipiers aller en sélection, tu te dis que tu as aussi envie d’être là. Aujourd’hui, la France est championne du monde en titre, il y a de la qualité et des grands joueurs, mais je donne le maximum pour y être un jour", a commenté Veretout.