Bleus : Varane ne polémique pas sur l'absence de Benzema

"Karim est un top joueur dans une très bonne forme"

8 octobre 2015. "Je ne suis pas le mieux placé pour parler de Karim en sélection, ou pas en sélection, puisque ça fait dix ans que je joue avec lui à Madrid, on a gagné quatre Ligues des Champions ensemble. Le sélectionneur on est ensemble depuis huit ans.. Il fait partie des meilleurs du monde, il a envie de le montrer. Il est affûté physiquement. Mentalement, il est plus déterminé que jamais. Je prends du plaisir à jouer avec lui. C'est normal que vous posez une question sur lui parce qu'il est très performant. C'est un top joueur et il est dans une très bonne forme", a expliqué Varane, visiblement convaincu de la régularité de Benzema, auteur de 17 buts et 6 passes décisives en 24 matchs de Liga cette saison. Samedi, il a inscrit un doublé lors du succès du Real sur la pelouse du Celta Vigo (1-3) , devenant le quatrième meilleur buteur de l'histoire du club merengue.

Raphaël Varane, le défenseur central du Real Madrid et des Bleus, n'a pas l'intention de négliger les qualifications à la Coupe du monde 2022 alors que la sélection de Didier Deschamps débutera son parcours face à l'Ukraine, mercredi soir (20h45), avant d'affronter le Kazakhstan, le 28 mars, puis la Bosnie, le 31, dans cette période de trêve internationale particulièrement intense. Ce lundi en conférence de presse, le natif de Lille a mis en avant son ambition de débuter de bonne manière, avec un antécédent en tête."On espère gagner et commencer du mieux possible ces qualifs. On doit être prêts tout de suite et on a très peu de temps pour se préparer. Il faut être en mode compétition. L'Ukraine, cela nous rappelle un peu les barrages à la Coupe du monde 2014 (défaite 0-2 à l'aller ; victoire 3-0 au retour en novembre 2013, ndlr)., a espéré le central de la sélection tricolore.Il a également dû se positionner sur le dossier Karim Benzema, non-sélectionné depuis le