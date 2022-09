Ce mardi, Kylian Mbappé était bien présent avec ses coéquipiers de l'équipe de France, au moment d'honorer une séance de shooting pour différents sponsors. Pourtant, rien n'indiquait que le prodige du Paris Saint-Germain y prendrait part. La veille, une information confirmant le nouveau boycott de Mbappé pour cette fameuse séance était révélée. En cause, la demande du joueur que soit révisée la convention liée aux droits à l'image des Tricolores, actuellement en vigueur au sein de la FFF. Une demande datant de longue date et laissée de côté par le président Le Graët. Pressé notamment par le ministère des Sports, ce dernier a concédé une révision et Mbappé a finalement posé devant les photographes. Mais du côté des sponsors, la grogne est évidente.



Invité à s'exprimer sur Sport Business Club, le vice-président de KFC, Alain Béral, a eu des mots acides envers Kylian Mbappé, n'hésitant pas à parler de "caprice" et de "crise de jeunesse". Pour celui qui est également président de la Ligue nationale de Basket, les sponsors n'ont pas à subir les désidératas d'un joueur. "C'est un problème entre la Fédération et Kylian Mbappé, s'est-il agacé. Pas le nôtre." Pour Alain Béral, la situation est limpide et il menace : "Nous avons payé pour quelque chose de clair. S'il le faut, nous ferons valoir nos droits."

Inquiétude affichée

Et le dirigeant de KFC de s'inquiéter ouvertement sur "la fin du financement des fédérations et des ligues par des acteurs privés, si les joueurs ne veulent plus signer". Il ne sera pas vraiment rassuré après avoir appris que la FFF pourrait désormais consulter les Bleus en amont des opérations avec les sponsors.