Le rassemblement chaotique de l'équipe de France a débuté. Avec pas moins de douze forfaits pour cause de blessure, les Bleus se sont retrouvés pour préparer les deux derniers matchs de poule de Ligue des Nations qu'ils vont disputer les 22 et 25 septembre, respectivement face à l'Autriche et au Danemark. Pour la première des deux rencontres, prévue jeudi au Stade de France, le capitaine tricolore aura droit à un brassard particulier, pour un message clair.



A l'image de neuf autres sélections (Allemagne, Angleterre, Belgique, Danemark, Norvège, Pays-Bas, pays de Galles, Suède et Suisse), l'équipe de France va donc montrer son engagement dans la campagne OneLove, créée pour lutter contre la discrimination. A quelques semaines de la Coupe du Monde qui se déroulera au Qatar (20 novembre-18 décembre), les capitaines de toutes les équipes en question arboreront un brassard aux couleurs de l'arc-en-ciel, représentant "tous les horizons".



Hugo Lloris étant l'un des douze joueurs français à avoir déclaré forfait, ce devrait être Raphaël Varane qui portera ce fameux brassard, jeudi face à l'Autriche (20h45). La FFF n'a par ailleurs pas encore communiqué sur le sujet, mais d'autres Fédérations l'ont déjà fait et ont cité la France comme faisant partie des sélections qui se joindront à cette lutte visant à promouvoir l'inclusion et à lutter contre la discrimination.