Bleus : Six mois de prison ferme requis après un tweet raciste contre Mbappé

Sa haine avait été dirigée contre Kylian Mbappé. Le 28 juin 2021, consécutivement à l'élimination de l'équipe de France face à la Suisse en huitième de finale de l’Euro 2021, avec le penalty manqué par le natif de Bondy (3-3, 4 tirs au but à 5), Mbappé avait reçu de nombreux tweets, dont un particulièrement odieux. "Kylian Mbappé ce sale nègre mérite de se prendre une centaine de coup de fouets et de se faire revendre en Lybie ce négro ne mérite pas la République Française direction le Cameroun ou les champs de coton...".

Mbappé ne s'est pas déplacé au tribunal

Identifié comme l'auteur du message, Karim C., un jeune majeur qui vit toujours chez ses parents en région parisienne et au casier vierge, avait créé un compte Twitter au début du mois de juin 2021, reprenant les codes des comptes d'extrême droite. Ce mercredi, il a été jugé pour injure raciste, provocation à la haine raciale et usurpation d'identité et risquait jusqu'à un an de prison pour ce tweet publié sous pseudonyme.



Interpellé en avril 2022 et placé en garde à vue, il a reconnu être l'auteur du tweet, mais affirmé qu'il avait "joué un rôle" en créant ce compte, en faisant des "copié-collés" de discussions privées avec des internautes d'extrême droite pour "non pas propager la haine, mais pour faire réagir". Secrétaire général de SOS Racisme, Hermann Ebongue s'est félicité lors de sa sortie de l’audience de la 17èle chambre du Tribunal judiciaire de Paris, comme le relate le Parisien. "C’est un bon signal ! ", s'est-il exclamé après avoir entendu la procureur de la République réclamer une peine de six mois de prison ferme pour Karim C.



La décision est attendue pour le 8 septembre prochain. Kylian Mbappé, lui, avait déposé plainte mais il ne s'est pas déplacé ce mercredi au tribunal correctionnel de Paris. Le champion du monde 2018 est attendu vendredi au Stade de France pour le match de Ligue des Nations des Bleus contre le Danemark.