Anthony Martial compte 30 sélections en équipe de France. Mais la dernière remonte à septembre 2021. L’attaquant de Manchester United ne semble plus faire partie des plans de Didier Deschamps. Cependant, rien n’est gravé dans la roche. Et un come-back en vue de la Coupe du Monde n’est pas à exclure.

« Martial doit être dans l’avion pour le Qatar »

Un ancien international français pense d’ailleurs que Deschamps serait bien inspiré de faire appel à l’ancien monégasque dans l’optique de ce tournoi planétaire. C’est Mikael Silvestre. Dans un entretien à Betting Expert, l’ex-défenseur a déclaré : « Il (Anthony Martial) devrait être dans la liste car il peut jouer à tous les postes. En tant qu'attaquant, sur l'aile, dans l’axe. Avec des joueurs comme Griezmann, Benzema, Giroud éventuellement. J'espère donc qu'il reviendra en pleine forme, et qu'il maintiendra le rendement qu’il a eu".



Martial n’a pas été épargné par les soucis physiques ces derniers mois. Cependant, quand il est apte et que son entraineur lui fait confiance, il peut réaliser de très belles choses. C’est ce qu’on a pu constater notamment lors du derby de Manchester United. Silvestre toujours : « Il est excellent devant le but et imprévisible. Pour Anthony, tout est question de constance. Je pense qu'en ce moment, avec le nouveau manager, c'est beaucoup mieux pour lui. A présent, il faut juste voir comment son corps va gérer le maintien de ce niveau de forme."